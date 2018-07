Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga tritt Rekordmeister Bayern München ab 15.30 Uhr beim SC Freiburg an. Nach dem Aus in der Champions League sind die Münchner, die zwei ihrer letzten drei Gastspiele verloren, auf Wiedergutmachung aus. Zudem spielt der 1. FC Nürnberg gegen Werder Bremen, Eintracht Frankfurt gegen St. Pauli, Hannover 96 gegen 1899 Hoffenheim und der Hamburger SV gegen den 1. FC Köln. Tabellenführer Borussia Dortmund trifft ab 18.30 Uhr auf den FSV Mainz 05.

In der 2. Fußball-Bundesliga hat der seit sechs Spielen unbesiegte FC Augsburg Rot-Weiß Oberhausen zu Gast. RWO wartet seit vier Auftritten auf seinen siebten Saisonsieg. Ein Erfolgserlebnis braucht nach drei Niederlagen in Folge auch der VfL Osnabrück, der Alemannia Aachen erwartet. Anpfiff ist jeweils um 13.00 Uhr.

Im schweizerischen Lenzerheide fällt für Maria Riesch die Entscheidung im Kampf um den alpinen Gesamtweltcup. Riesch geht bei 1728 Punkten mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur drei Zählern vor Lindsey Vonn ins Rennen (10.00/12.30 Uhr). Für Riesch wäre es der erste Gewinn der Großen Kristallkugel. Bei den Männern steht zudem der abschließende Slalom (9.00/11.30) auf dem Programm.