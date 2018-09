Köln (SID) - Deutschlands Eishockeystars Jochen Hecht und Dennis Seidenberg haben mit ihren Teams Siege in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eingefahren. Besonders erfolgreich lief es für Jochen Hecht von den Buffalo Sabers. Der Deutsche traf beim 3:2-Erfolg seines Teams gegen die New York Rangers zum entscheidenen 3:1.

"Alles was ich machen musste war meinen Schläger in den Schuss von Steve Montador zu halten. Trotzdem was es ein wichtiges Tor", gab sich Matchwinner Hecht nach seinem Treffer bescheiden.

Kein Tor, dafür eine ordentliche Defenisv-Leistung lieferte Dennis Seidenberg von den Boston Bruins ab. Beim 1:0 Sieg gegen die Ottawa Senators hielt der Deutsche die Defensive zusammen. Mit dem Sieg baut Boston seine Siegesserie auf zehn Spiele in Folge aus und bleibt damit weiter auf Play-off-Kurs.

Christian Ehrhoff von den Vancouver Canucks gewann mit seinem Team gegen die Columbus Blue Jackets mit 2:1 n.P. Mit 89 Punkten ist Vancouver weiter unangefochtener Tabellenführer der Northwest Division vor den Detroit Red Wings (84) und den San Jose Sharks (80).