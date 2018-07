Köln (SID) - Profiboxer Odlanier Solis hat sich bei seiner K.o.-Niederlage gegen Schwergewichts-Weltmeister Witali Klitschko die befürchtet schweren Verletzungen im rechten Knie zugezogen. Wie sein Management Arena-Box-Promotion mitteilte, wurde bei einer ersten Untersuchung in der Nacht zum Sonntag in der Uniklinik Köln ein Riss des vorderen Kreuzbandes, ein Außenmeniskusriss und ein Knorpelschaden diagnostiziert. Damit wird der 30-jährige Kubaner monatelang ausfallen. Mittels einer Arthroskopie im Laufe des Sonntags sollte darüber entschieden werden, ob Solis operiert werden muss.

"Ich glaube aber nicht, dass wir darum herumkommen und gehe davon aus, dass Solis lange pausieren muss", sagte Promoter Ahmet Öner, nachdem der Weltranglistenerste der WBC am Morgen auf Krücken und mit einer Schiene die Uniklinik kurz verlassen konnte.

Odlanier Solis war vor 19.000 Zuschauern in der Kölnarena am Samstag nach einem kurzen rechten Haken des WBC-Weltmeisters Klitschko an seine linke Schläfe mit Verzögerung ins Taumeln geraten und hatte sich im Fallen die Verletzungen zugezogen. Ringrichter Guadalupe Castro zählte den orientierungslosen Olympiasieger von Athen 2004 nach genau 3:00 Minuten der ersten Runde aus.

Nach einem Bericht der Tageszeitung die Welt soll Solis bereits vor dem Kampf im rechten Knie Probleme gehabt haben. "Wir wussten davon, aber wir haben ihn nicht operieren lassen, um den Kampf gegen Witali nicht zu gefährden. Sein Manager Jose Perez wusste ebenfalls von diesem Vorschaden, hat wie wir aber daran geglaubt, dass es mit genügend Training gehen würde, dass die Muskulatur das Knie schon stabilisieren würde", sagte Arena-Sprecher Malte Müller-Michaelis.