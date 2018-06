Voss (SID) - Ski-Freestylerin Marina Kaffka aus Gaißach hat beim Saisonfinale auf der Parallel-Buckelpiste Platz 15 belegt und damit ihr bestes Weltcup-Ergebnis seit über fünf Jahren gefeiert. Die 23 Jahre alte Athletin arbeitete sich damit in der Gesamtwertung noch auf Rang 22 vor. Der Tagessieg ging an Olympiasiegerin Hannah Kearney. Für die Amerikanerin war es im elften Wettbewerb des Winters der neunte Erfolg, der siebte in Serie. Die 25-Jährige stand zuvor bereits als Disziplin- und Gesamtweltcupsiegerin fest.

Den Männer-Wettbewerb gewann der Franzose Guilbaut Colas. Der 27-Jährige sicherte sich mit seinem vierten Saisonerfolg Rang eins in der Disziplinwertung und den Freestyle-Gesamtweltcup. In der Endabrechnung lag er mit 76,45 Punkten knapp vor dem Skicrosser Andreas Matt (Österreich), der auf 74,91 Punkte kam. Deutsche Freestlyer waren nicht am Start.