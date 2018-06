Lissabon (SID) - Zersenay Tadese aus Eritrea ist nur knapp an dem von ihm gehaltenen Weltrekord im Halbmarathon vorbeigelaufen. Der dreimalige Weltmeister über diese Distanz siegte beim Rennen in Lissabon in 58:23 Minuten und blieb mit der zweitbesten je gelaufenen Zeit sieben Sekunden über der Bestmarke, die er ein Jahr zuvor an gleicher Stelle erzielt hatte.