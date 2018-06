Los Angeles (SID) - Vor dem Duell der Los Angeles Clippers mit den Cleveland Cavaliers (100:92) in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Mann, der sich mit einem Messer in der Hand im Innenraum aufgehalten hatte, wurde von der Polizei überwältigt und verhaftet. Der Zwischenfall hatte sich weit vor dem Spiel ereignet. In der Arena waren erst wenige Zuschauer anwesend, und die Spieler befanden sich noch in der Kabine. "Ein verrückter Tag", sagte Clevelands Coach Byron Scott. "Du musst sowas schnell vergessen und einfach Basketball spielen".