Dallas (SID) - Angeführt von Dirk Nowitzki haben sich die Dallas Mavericks durch ein 101:73 gegen die Golden State Warriors offiziell einen Platz in den Play-offs gesichert. Nowitzki steuerte 20 Punkte und sechs Rebounds zum Erfolg seiner Mannschaft bei, die in der Tabelle der Western Conference Rang drei hinter den San Antonio Spurs und Meister Los Angeles Lakers belegt. In der Southwest Division ist Dallas Zweiter hinter San Antonio.

Ihr nächstes Heimspiel bestreiten die Mavericks am Donnerstag gegen die Minnesota Timberwolves. Am Samstag und Sonntag stehen zwei Gastspiele bei den Utah Jazz und den Phoenix Suns auf dem Programm.