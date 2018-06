Istanbul (SID) - Der Bundestrainer der deutschen Volleyballerinnen, Giovanni Guidetti, hat in seinem "Zweitjob" als Coach von Günes Istanbul die Champions League der Frauen gewonnen. Im Finale in Istanbul siegte das Team des 38-Jährigen souverän 3:0 (25:13, 25:20, 25:18) gegen Rabita Baku aus Aserbaidschan.

"Der Titel in der Champions League ist der wichtigste im europäischen Vereinsvolleyball und der erste für den türkischen Sport überhaupt", sagte Guidetti und zeigte sich überglücklich: "Der Sieg in der Champions League war immer mein Traum, aber der noch größere Traum ist die Olympia-Teilnahme in London mit Deutschland."

Im Halbfinale hatte der Italiener mit Günes Istanbul das Stadtderby gegen Fenerbahce mit Christiane Fürst, Spielführerin der deutschen Nationalmannschaft, mit 3:2 (19:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:11) für sich entschieden.