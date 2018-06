Hamburg (SID) - Der Hamburger Polizei liegt nach einem Streit in der Wohnung von Fußball-Profi Gerald Asamoah eine Anzeige vor. Das bestätigte ein Sprecher dem SID. Demnach gab es in der Nacht zum Sonntag einen Polizeieinsatz in der Wohnung. Der Spieler des Bundesligisten FC St. Pauli ist kein Beschuldigter, wird aber möglicherweise als Zeuge vernommen. Seine Frau Linda hat den Strafantrag gegen eine andere Frau gestellt, die ihr einen Haarbüschel ausgerissen haben soll.

In der Wohnung war es zu einem Streit zwischen Frau Asamoah und zwei anderen Frauen gekommen, die den ehemaligen Nationalspieler offenbar begleitet hatten. Frau Asamoah hat sich im Zuge der Auseinandersetzung selbst mit einem Messer an der Hand verletzt.

Asamoah und der Verein wollten sich am Mittwoch zunächst noch nicht zu dem Vorfall äußern, eine Stellungnahme soll es möglicherweise nach einem Gespräch des Spielers mit Trainer Holger Stanislawski und Sportchef Helmut Schulte geben. Die Polizei stuft den Zwischenfall als "Geringfügigkeit" ein.