Mainz (SID) - Oliver Bierhoff hat für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag in Kaiserslautern gegen Kasachstan (20.00 Uhr/ZDF) ein klares Ziel ausgegeben. "Wir sind der klare Favorit und wollen die drei Punkte. Aber wir wollen vor allem auch, dass die Zuschauer im Stadion voll auf ihre Kosten kommen. Wir sind mit dem stärksten Aufgebot hier und wollen die Fans mit einer guten Leistung begeistern", sagte der Teammanager der DFB-Auswahl am Mittwoch in Mainz, wo sich der WM-Dritte auf sein erstes Pflichtspiel des Jahres vorbereitet.

"Wir freuen uns, dass es endlich wieder ein Pflichtspiel gibt und wollen natürlich einen Sieg einfahren. Der Gegner ist sicher nicht die große Hausnummer, deshalb konzentrieren wir uns im Training auch nur auf unsere Spielweise und richten uns nicht nach Kasachstan. Wir wollen weiter so souverän bleiben wie bisher und uns möglichst schnell für die EM 2012 in Polen un der Ukraine qualifizieren", sagte Bierhoff.

Auf dem Betzenberg erwartet die Nationalmannschaft, die nach vier Siegen in vier Spielen ihre Qualifikationsgruppe souverän anführt, ein mit 47.849 Zuschauern ausverkauftes Haus. "Das zeigt, wie sich unsere Fans auf die Mannschaft freuen. Und dieses Vertrauen wollen wir zurückzahlen", ergänzte der frühere Torjäger nach der zweiten Trainingseinheit des DFB-Teams, bei dem alle 22 Spieler fit sind.

Gegen die Kasachen würde Bundestrainer Joachim Löw die derzeit beste deutsche Mannschaft spielen lassen, am Dienstag kommender Woche im Länderspiel gegen Australien in Mönchengladbach dann ein wenig experimentieren, kündigte Bierhoff an. Für das Spiel in Gladbach waren bis Wochenmitte erst 25.000 der zur Verfügung stehenden 45.800 Tickets vergriffen.