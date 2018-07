Melbourne (SID) - Seinen ersten Arbeitstag als amtierender Weltmeister hat Sebastian Vettel auf Rang vier beendet. Beim freien Training für den Saisonauftakt beim Großen Preis von Australien war der Red-Bull-Pilot am Freitag in Melbourne in 1:26,014 Minuten 16 Hundertstelsekunden langsamer als sein WM-Vorgänger Jenson Button, der sich im McLaren-Mercedes in 1:25,854 Minuten die erste Tagesbestzeit des neuen Formel-1-Jahres holte. Jeweils nur einen Wimpernschlag schneller als Vettel waren Buttons britischer Landsmann und Teamkollege Lewis Hamilton sowie der spanische Vize-Weltmeister Fernando Alonso im Ferrari.

Lokalmatador Mark Webber, der seinem Red-Bull-Kollegen Vettel im ersten Trainingsdurchgang in letzter Sekunde noch von der Spitze verdrängt hatte, landete in der Tageswertung hinter Vettel auf Rang fünf unmittelbar vor Rekordchampion Michael Schumacher. Dessen Mercedes-Kollege Nico Rosberg wurde Zehnter.

Renault-Pilot Nick Heidfeld kam auf Rang 13, Adrian Sutil im Force-India-Mercedes auf Position 17 und Timo Glock im Virgin-Cosworth auf Platz 24. Force-India-Ersatzfahrer Nico Hülkenberg, der anstelle des neuen Stammpiloten Paul di Resta in der ersten Trainingseinheit fuhr, kam auf Rang 22.