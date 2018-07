Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft strebt heute den nächsten Schritt zur EM-Endrunde 2012 in Polen und der Ukraine an. Nach vier Siegen in seinen bisherigen vier Spielen der Gruppe A gilt das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Kaiserslautern gegen das punktlose Schlusslicht Kasachstan als hoher Favorit. Im Falle eines Sieges gegen die Osteuropäer würden die WM-Dritten ihren Vorsprung auf Verfolger Österreich auf acht Punkte ausbauen. Außer dem deutschen Spiel stehen in der EM-Ausscheidung heute zwölf weitere Begegnungen auf dem Programm.

Im Endspiel um den DFB-Vereinspokal der Frauen kämpfen einmal mehr Meister Turbine Potsdam und "Vize" 1. FFC Frankfurt im Klassiker-Duell um die wertvolle Trophäe. Cupverteidiger Potsdam hofft bei der letzten nationalen Entscheidung vor der Frauen-WM in Deutschland auf seinen vierten Pokal-Triumph und den nächsten Schritt zum Triple, während Frankfurt sich durch seinen achten Pokal-Erfolg für die verpasste Meisterschaft entschädigen möchte.

In der Formel-1-WM wird es für Titelverteidiger Sebastian Vetttel ernst: Im Qualifying zum Großen Preis von Australien in Melbourne strebt der Red-Bull-Pilot eine möglichst gute Ausgangsposition für das Auftaktrennen am Sonntag an. Im Blickpunkt stehen beim ersten WM-Lauf auch Rekordchampion Michael Schumacher im Mercedes sowie vier weitere Piloten aus Deutschland.