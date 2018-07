Melbourne (SID) - Im Gedenken an die vielen tausend Opfer der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe in Japan werden in der Formel 1 für einen Moment alle Räder und Motoren stillstehen. 16 Minuten vor dem Start des Großen Preises von Australien am Sonntag in Melbourne (8.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) werden sich die 24 Fahrer um Weltmeister Sebastian Vettel und Rekordchampion Michael Schumacher an den Anfang der Startaufstellung begeben und dort gemeinsam mit dem Premierminister des Bundesstaates Victoria, Ted Baillieu, und Japans Generalkonsul Yasufumi Kotake eine Schweigeminute abhalten.