Kaiserslautern (SID) - Bundestrainer Joachim Löw wird die mit Spannung erwartete Aussprache mit Michael Ballack, Noch-Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, im April führen. "Wir haben zuletzt einige Male miteinander telefoniert. Im März sind wir nicht mehr dazu gekommen, deshalb werden wir im April miteinander sprechen", sagte der 51 Jahre alte Chefcoach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach dem 4:0 in der EM-Qualifikation in Kaiserslautern gegen Kasachstan im ZDF.

Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler Ballack hatte zuletzt wegen mehrerer Verletzungen nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt. Pro forma ist er aber weiterhin Kapitän der DFB-Mannschaft, als aktueller Spielführer fungiert allerdings Philipp Lahm von Bayern München. Ballack kämpft derzeit beim Bundesliga-Tabellenzweiten Bayer Leverkusen immer noch um einen Stammplatz.

"Ich habe mich gefreut, dass er zuletzt einige Einsätze mehr bekommen hat", sagte Löw. Ballack bestritt bislang 98 Länderspiele und war vor allem bei der WM 2002 in Südkorea und Japan der entscheidende Feldspieler im deutschen Team. Sein letztes Länderspiel bestritt "Balle" im März 2010 gegen Argentinien (0:1).

In der Bild am Sonntag nahm Lahm zu seiner Rolle als Stellvertreter Ballacks Stellung. Auf die Frage, ob er sich als Kapitän sehe, meinte der Bayern-Verteidiger: "Wenn Michael Ballack nicht da ist, ja!" Sollte Ballack zurückkehren, "dann ist Michael Ballack der Kapitän. Keine Frage". Zur Frage, wie die Absprache mit dem Bundestrainer in dieser Angelegenheit aussehe, sagte Lahm: "Genau so. Aber zu diesem Thema, denke ich, ist alles gesagt. Es ist für Michael und für mich undankbar, sich dieser Frage immer stellen zu müssen."