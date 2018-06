Leipzig (SID) - Ex-Weltmeister Marcel Hacker (Frankfurt/Main) hat den Langstreckentest des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in Leipzig gewonnen. Hacker verwies in 22:53 Minuten bei guten äußeren Bedingungen nach 6000 m Lauritz Schoof (Ratzeburg) mit elf Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Im Frauen-Einer triumphierte Annekatrin Thiele (Leipzig) in 25:27 Minuten.

Im Zweier ohne Steuermann waren die Achter-Weltmeister nicht zu schlagen. Kristof Wilke/Richard Schmidt (Radolfzell/Trier) siegten in 21:29 Minuten vor ihren Achter-Kollegen Sebastian Schmidt/Toni Seifert (Mainz/Leverkusen/21:37). Im Zweier ohne Frauen gewannen Marlene Sinnig/Kerstin Hartmann (Krefeld/Ulm) in 23:55 Minuten.

"Ich bin mit den gezeigten Leistungen zufrieden", sagte DRV-Cheftrainer Hartmut Buschbacher nach den Rennen.