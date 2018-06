Köln (SID) - Beim ersten Rennen der neuen Formel-1-Saison startet Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole Position. In der Qualifikation für den Saisonauftakt in Melbourne hatte der Red-Bull-Pilot in 1:23,529 Minuten überlegen die Bestzeit gefahren. Vettel geht um 8.00 Uhr MEZ vor McLaren-Pilot Lewis Hamilton (Großbritannien) und seinem Teamkollegen Mark Webber ins Rennen.

Trotz der Absage von Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner für die World Team Challenge wollen die Veranstalter in Gelsenkirchen eine Biathlon-Party im Frühling feiern. Auf dem dreimaligen Turin-Olympiasieger Michael Greis und seiner Partnerin Andrea Henkel ruhen bei dem Mixed-Staffel-Wettbewerb in der Schalker Arena die größten deutschen Sieghoffnungen.

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen die dritten Begegnungen des Viertelfinals auf dem Programm. Vorrundenprimus EHC Wolfsburg (gegen die Kölner Haie) und Ex-Meister Eisbären Berlin (gegen ERC Ingolstadt) können dabei mit einem Sieg vorzeitig ins Halbfinale einziehen. In den Begegnungen Krefeld Pinguine gegen Hannover Scorpions und Düsseldorfer EG gegen Adler Mannheim steht es jeweils 1:1. Gespielt wird ab 14.30 Uhr.