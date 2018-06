Düsseldorf (SID) - Mit Tim Wiese im Tor und drei Profis des Bundesliga-Tabellenführers Borussia Dortmund in der Startelf bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am Dienstag in Mönchengladbach (20.45 Uhr/ZDF) das Länderspiel gegen Australien. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet nach dem 4:0 in der EM-Qualifikation gegen Kasachstan unter anderem auf die Real-Madrid-Legionäre Mesut Özil und Sami Khedira sowie auf Kapitän Philipp Lahm (Bayern München). Gegen die "Aussies" wird in Abwesenheit von Lahm und dem eigentlichen DFB-Kapitän Michael Ballack voraussichtlich Bastian Schweinsteiger Spielführer sein.

An der Seite Friedrichs im Abwehrzentrum erhält BVB-Innenverteidiger Mats Hummels eine Bewährungschance. Auf den Außenbahnen spielen Christian Träsch vom VfB Stuttgart und Marcel Schmelzer von Borussia Dortmund. Träsch kommt anstelle des ursprünglich vorgesehenen Jerome Boateng (Manchester City) in die Mannschaft. Boateng erlitt beim Warmlaufen vor dem Kasachstan-Spiel eine Meniskusverletzung und muss operiert werden.

Im defensiven Mittelfeld werden die Münchner Schweinsteiger und Toni Kroos auflaufen. Schweinsteiger hätte wie Lahm, Özil und Khedira auch abreisen können, doch nach den Pfiffen von Kaiserslautern will der 26-Jährige unbedingt von Beginn an spielen.

Das offensive Mittelfeld bilden Dortmunds Mario Götze, WM-Torschützenkönig Thomas Müller und der Mainzer Jungstar André Schürrle, der zu seinem zweiten Länderspieleinsatz kommt. Als Stoßstürmer kommt der Münchner Bundesliga-Toptorjäger Mario Gomez zum Einsatz.