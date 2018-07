Miami (Vereinigte Staaten) (SID) - Tennisprofi Philipp Petzschner ist beim ATP-Turnier in Miami in der dritten Runde ausgeschieden. Der Bayreuther unterlag dem Serben Janko Tipsarevic mit 3:6, 3:6. Erst Anfang März hatte Petzschner noch im Davis-Cup für Furore gesorgt, als er den dritten und entscheidenden Punkt für das deutsche Team gegen Kroatien in Zagreb geholt hatte.