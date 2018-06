Düsseldorf (SID) - Ohne den Bremer Per Mertesacker hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining vor dem Länderspiel gegen Australien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) absolviert. Der Abwehrspieler blieb zur Regeneration im Hotel, soll aber am Dienstag im Kader stehen. Für die Startformation ist Mertesacker nicht vorgesehen.