Mailand (SID) - Schwedens Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic will seine Karriere offenbar beim italienischen Traditionsklub AC Mailand beenden und plant keinen Wechsel zum englischen Spitzenteam Manchester City. "Ich bei Manchester City? Ich habe immer noch drei Jahre in Mailand zu spielen. Und danach sehe ich das Ende meiner Karriere", sagte Ibrahimovic in der Gazzetta dello Sport und meinte, er habe "nicht die Kraft" für einen weiteren Wechsel.

Milan ist die sechste Station des 29 Jahre alten Stürmers. Zuletzt hatte Ibrahimovic gesagt: "Ich will nicht spielen, bis ich Blut spucke."