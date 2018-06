Detroit (SID) - Meister Chicago Blackhawks hält in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter Kurs in Richtung Play-offs. Am Montagabend feierte der viermalige Stanley-Cup-Gewinner einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg nach Verlängerung bei den Detroit Red Wings. Nach 51 Sekunden in der Overtime erzielte der frühere Red-Wings-Star Marian Hossa den Siegtreffer für Chiocago.

Trotz der Niederlage hat Detroit mit 98 Punkten als Zweiter der Western Conference sein Play-off-Ticket so gut wie sicher in der Tasche, Chicago (90 Zähler) hat als Achter nun drei Punkte Vorsprung vor den Calgary Flames auf Platz neun.