Zürich (SID) - Die Frauenfußball-WM 2015 findet in Kanada statt. Dies gab FIFA-Präsident Joseph S. Blatter am Donnerstag in der Zentrale des Weltverbandes in Zürich bekannt. In vier Jahren wird die WM-Endrunde der Frauen erstmals mit 24 Mannschaften ausgetragen. In diesem Jahr findet die WM noch mit 16 Teams im Juni in Deutschland statt.