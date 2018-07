Inhalt Seite 1 — Kämpferin Serena träumt von einem Comeback Seite 2 Auf einer Seite lesen

Los Angeles (SID) - Serena Williams war immer eine Kämpferin. Eine, die nie aufgegeben hat. Eine, die es gewohnt ist, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Und deshalb denkt sie natürlich an ein Comeback auf dem Tenniscourt "irgendwann im Sommer". Zuzutrauen ist es ihr, realistisch ist es aber nicht. Tatsächlich ist die 29-Jährige gerade mit dem Leben davongekommen, als ihr in einer Notoperation am Montag ein Blutgerinnsel aus der Lunge entfernt wurde. Realistisch ist deshalb eher das Karriereende der 13maligen Grand-Slam-Siegerin.

Seit einer mysteriösen Fußverletzung, erlitten in einem Restaurant in München bei einer Siegesfeier nach ihrem vierten Wimbledonsieg im Sommer 2010, hat Serena Williams nicht mehr professionell gespielt. Ein Schnitt, eine Verletzung, die nicht ausheilte, zwei Operationen an dem verletzten Fuß. Training zwischendurch mit dem Ziel, die Australian Open zu spielen. Vergebens. Letzte Woche eine Untersuchung in New York und nun plötzlich der schwere Eingriff.

Williams: "Es war ein schweres und beängstigendes Erlebnis"

"Es war ein schweres und beängstigendes Erlebnis", teilte Williams nach der OP mit, "ich kann keine Versprechungen über meine Rückkehr machen." Sie dankte Fans, Freunden und Kolleginnen außerdem für die vielen guten Wünsche: "Dank an euch alle für die Gebete, Gedanken und Unterstützung.

Lungenembolien sind in Deutschland mit jährlich 40.000 Opfern die dritthäufigste zum Tode führende Herz-Kreislauf-Erkrankung. Oft werden sie gar nicht bemerkt. Serena Williams hat Glück gehabt. Noch kurz vor der OP lief sie bei einer Oscar-Party in LA strahlend in einem apricotfarbenen Kleid über einen roten Teppich.

Jetzt ist sie wieder zu Hause, steht aber unter medizinischer Beobachtung. "Ich arbeite mit den Ärzten, um alles unter Kontrolle zu kriegen", teilte die ehemalige Weltranglisten-Erste mit, "das Hauptziel ist, dass ich sicher wieder zurückkehren kann."

Williams glaubt an Comeback