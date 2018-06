Inhalt Seite 1 — Uhrmann Sechster bei Schlierenzauers Flugshow Seite 2 Auf einer Seite lesen

Oslo (SID) - Bundestrainer Werner Schuster ballte die Siegerfaust und Michael Uhrmann winkte lächelnd ins Publikum - doch bei der Flugshow des Österreichers Gregor Schlierenzauer waren die deutschen "Adler" nur Statisten. Während Schlierenzauer auf der Großschanze am Holmenkollen als erster Springer aus der Alpenrepublik seit 1987 Gold gewann und seinem Teamkollegen Thomas Morgenstern das historische Triple vermasselte, musste sich Uhrmann als bester Deutscher beim vorletzten WM-Auftritt seiner Karriere mit Rang sechs begnügen.

Der zweimalige Saisonsieger Severin Freund (Rastbüchl), Richard Freitag aus Aue und Martin Schmitt (Furtwangen) sorgten mit den Plätzen zwölf, 15 und 16 zwar für das beste WM-Teamergebnis auf einer Großschanze seit zehn Jahren, die erträumte Einzelmedaille verpassten Uhrmann und Co. dagegen wie beim Springen von der Normalschanze klar.

"Rang sechs ist in Ordnung", sagte Uhrmann, und fügte an: "Wir werden jetzt im Teamwettkampf angreifen." Das Springen am Samstag wird Uhrmanns letztes bei einer WM. "Die WM am Holmenkollen war der Grund, weshalb ich überhaupt noch in diese Saison gegangen bin. Ich werde meine Karriere nach der Saison beenden", sagte der 32-Jährige: "Nun will ich mit dem Team eine letzte Medaille."

Schuster sprach von einem "sehr guten Wettkampf der Mannschaft. Wir haben vier Springer unter den besten 16, das haben sonst nur Österreich und Norwegen geschafft. Und gegen diese beiden Gegner wollen wir am Samstag noch einmal um eine Medaille springen. Ich hoffe, Severin Freund wird dabei beweisen, dass er mehr kann." Von der Normalschanze hatte Schusters Quartett Bronze gewonnen.

Normalschanzen-Weltmeister Österreich ist aber wohl auch am Samstag nicht zu schlagen: Schlierenzauers Coup bedeutete schon Gold Nummer drei im dritten Springen in Oslo. Der 20-Jährige sprang im Finale mit der Bestweite von 134,5 Metern noch von Rang vier nach ganz vorne und lag am Ende 0,3 Punkte oder umgerechnet rund 17 Zentimeter vor Morgenstern.