Oslo (SID) - Polens Vorzeige-Skispringer Adam Malysz beendet nach der Saison seine Karriere. Das gab der 33-Jährige nach seinem elften Platz im WM-Springen von der Großschanze bekannt. "Das ist meine letzte Saison", sagte Malysz dem polnischen Fernsehsender "TVP". Für den 26. März ist in Zakopane ein Abschiedsspringen für den viermaligen Weltmeister geplant.

Seit seinem Weltcup-Debüt am 4. Januar 1995 gewann Malysz neben den vier WM-Titeln bei Olympischen Spielen dreimal Silber und einmal Bronze, holte viermal den Gesamtweltcup und entschied 2001 die Vierschanzentournee für sich. In Oslo hatte Malysz am Samstag noch einmal Bronze von der Normalschanze gewonnen.