Istanbul (SID) - Bundesligist Werder Bremen bangt vor dem Abstiegsduell gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) um den Einsatz von Marko Arnautovic. Der österreichische Nationalspieler erkrankte in der Nacht zu Dienstag an einer schweren Magen- und Darm-Grippe. Der Offensiv-Allrounder musste seine Teilnahme am wichtigen EM-Qualifikationsspiel der Österreicher in der Türkei kurzfristig absagen. Auch sein Einsatz am Samstag ist gefährdet.