Köln (SID) - Die Ringer-EM in Dortmund wird heute mit den ausstehenden Freistil-Wettkämpfen in vier Gewichtsklassen fortgesetzt. Der Deutsche Ringer-Bund, der vor der EM drei Medaillen als Minimal-Ziel ausgegeben hatte, schickt dabei in Klassen bis 55, 66, 84 und 120 kg den zweimaligen deutschen Meister Tim Schleicher, den früheren Junioren-Weltmeister Saba Bolaghi, den zweimaligen Vize-Europameister David Bichinaschwili und den deutschen Meister Nick Matuhin an den Start.