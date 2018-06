London (SID) - Damit auch Sportfans mit körperlicher Beeinträchtigung die Olympischen Sommerspiele und Paralympics 2012 genießen können, hat das Londoner Organisationskomitee am Mittwoch ein behindertenfreundliches Servicepaket vorgestellt. So können bei der Ticketbestellung besondere Bedürfnisse angegeben werden. In allen Wettkampfstätten gibt es in allen Preiskategorien behindertengerechte Plätze.

OK-Chef Sebastian Coe erklärte: "Es war immer unser Ziel, ein breites Spektrum für Behinderte anzubieten, das sich an individuellen Bedürfnissen orientiert." Neben der Barrierefreiheit der Wettkampfstätten wurde das Programm "Ticketcare" für Zuschauer ins Leben gerufen, die nur mit einer Begleitperson zurechtkommen. Diese soll nach der erfolgreichen Bestellung zusätzlich zum Karteninhaber ein kostenloses Ticket erhalten.