Miami (SID) - Andrea Petkovic hat beim WTA-Turnier in Miami das Halbfinale erreicht. Die 23-Jährige aus Darmstadt besiegte die ehemalige Weltranglistenerste Jelena Jankovic aus Serbien mit 2:6, 6:2, 6:4 und trifft in der nächsten Runde auf die an Nummer 16 gesetzte Russin Maria Scharapowa. Gegen Scharapowa, die sich in der Runde der letzten Acht mit 3:6, 7:6, 7:6 gegen die Rumänin Alexandra Dulgheru durchsetzte, hatte Petkovic bei den Australian Open im Januar in Melbourne im Achtelfinale gewonnen.

Dagegen ist Florian Mayer als letzter Deutscher beim ATP-Turnier an gleicher Stelle gescheitert. Der Davis-Cup-Spieler aus Bayreuth verlor gegen den an Nummer sieben gesetzten Tschechen Tomas Berdych mit 3:6, 6:2, 6:7 (4:7).