München (SID) - Nationalspieler Uli Maurer geht auch in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für den EHC München auf Torejagd. Der Stürmer und die Münchner einigten sich auf eine Verlängerung des Vertrags um ein weiteres Jahr.

Der 26-Jährige war im Sommer 2010 von Vizemeister Augsburg an die Isar gewechselt. In den Vor-Play-offs der DEL war der Aufsteiger aus München mit 0:2 an den Kölner Haien gescheitert. Zurzeit bereitet sich Maurer mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in der Slowakei (29. April bis 15. Mai) vor.