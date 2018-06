Dortmund (SID) - Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund muss im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) gegen Hannover 96 eventuell auf Neven Subotic verzichten. Der Serbe hatte am vergangenen Wochenende bei einem Länderspiel-Einsatz gegen Nordirland (2:1) eine schmerzhafte Prellung und Fleischwunde auf dem Fußspann erlitten. Seither konnte der Innenverteidiger keine Trainingseinheit bestreiten. Ein Test am Freitag soll darüber entscheiden, ob der 22-Jährige gegen den Tabellendritten aus Niedersachsen auflaufen kann. Ansonsten würde Felipe Santana in die Abwehrkette rücken.