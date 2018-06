Köln (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft darf darauf hoffen, dass Johannes Bitter doch noch einmal in ihr Tor zurückkehrt. Der 142-fache Nationalspieler war nach dem WM-Debakel in Schweden überraschend zurückgetreten, um künftig mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen - keine Entscheidung für immer, wie Bitter im Gespräch mit dem Internetanbieter Spox.com versicherte: "Ich gehöre jetzt erstmal nicht zum Kader, aber wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und ich meine Leistung dann immer noch zeige, dann bin ich auch gerne wieder bereit zu spielen."

Vorerst will sich der 28-Jährige aber auf seinen Verein HSV Handball konzentrieren, der im Begriff ist, die langjährige Vormachtstellung des THW Kiel zu beenden. Auf einen Zeitpunkt für ein internationales Comeback will sich Bitter daher (noch) nicht festlegen: "Ich möchte mich selbst nicht unter Druck setzen, aber wer weiß: vielleicht ändert sich die Situation nochmal."

Bitter: "Ich war neun Jahre Nationalspieler"



Der Entschluss, in Zukunft kürzer zu treten, ist bei dem gebürtigen Oldenburger lange gereift. "Ich war neun Jahre Nationalspieler und habe jede Menge Zeit dafür investiert", sagte Bitter, "nur ist mir in den letzten beiden Jahren nach der Geburt meiner Kinder bewusst geworden, dass ich ihnen mehr Zeit widmen will."

Damit geht Bitter vor allem gegen die Kritiker vor, die seinen Abschied alleine am enttäuschenden Abschneiden der Nationalmannschaft bei der WM 2011 in Schweden festmachen wollten. "Meine Entscheidung hatte absolut nichts mit der WM zu tun oder damit, wie erfolgreich wir mit der Nationalmannschaft im Moment sind", sagte der Keeper. Zudem sieht Bitter die Lage des Nationalteams keinesfalls als hoffnungslos an: "Grundsätzlich ist das Potenzial riesengroß. Es müssen sich ein paar Dinge ändern, dann klappt es auch wieder." Vielleicht auch bald wieder mit Johannes Bitter im Tor.