Bochum (SID) - Guter Einstand für Rainer Scharinger beim Karlsruher SC: Der neue Trainer des Zweitligisten holte mit einem 1:1 (0:0) beim Aufstiegsanwärter VfL Bochum einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Dennoch bleiben die Gäste auf dem Relegationsplatz 16. Der VfL vermied vor 14.684 Zuschauern nur durch ein spätes Tor des nordkoreanischen WM-Teilnehmers Chong Tese (86.) seine erste Niederlage in der Rückrunde.

Macauley Chrisantus hatte den KSC mit seinem Treffer in der 78. Minute sogar vom Sieg träumen lassen. Zuvor war der Nigerianer bereits aus aussichtsreicher Position gescheitert (64.). Auch der ehemalige Bochumer Delron Buckley hatte die KSC-Führung auf dem Kopf (63.).

In der ersten Halbzeit waren die Hausherren feldüberlegen und hatten die besseren Möglichkeiten. In der 16. Minute verhinderte der Pfosten gleich zweimal die Bochumer Führung: Zlatko Dedic und Giovanni Federico scheiterten innerhalb von Sekunden jeweils am Aluminium. Auf der Gegenseite hatte Timo Staffeldt zuvor die Chance zur Karlsruher Führung (11.) gehabt. Nach der schwungvollen Anfangsphase plätscherte die Partie bis Mitte der zweiten Halbzeit dahin.