Leverkusen (SID) - Auch ohne DFB-Kapitän Michael Ballack im Kader nimmt Bayer Leverkusen weiter Kurs auf die Champions League. Der Werksklub behauptete durch ein 3:0 (3:0) gegen den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg den zweiten Tabellenplatz, der Rückstand auf Fast-Meister Borussia Dortmund beträgt allerdings weiter zwölf Punkte. Die Mittelfeldspieler Lars Bender (21.) und Renato Augusto (29.) sowie Stürmer Stefan Kießling (45.+1) schossen die Gastgeber schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Der Vorsprung auf Rekordmeister Bayern München (1:3 in Hannover) wurde auf sieben Punkte vergrößert.

"Wir haben eine große Chance wahrgenommen, den zweiten Tabellenplatz zu festigen. In der ersten Halbzeit haben wir das in großartiger Manier gemacht. Wir waren gut organisiert und diszipliniert und haben nichts anbrennen lassen. Und wenn wir nach vorn stoßen, können wir auch immer ein Tor erzielen", resümierte Bayer-Trainer Jupp Heynckes.

Die Wölfe zeigten eine vor allem in der Defensive erschreckende Leistung und stecken nach der dritten Auswärtspleite in Folge mit nur 26 Zählern mitten im Abstiegsstrudel. Der frühere Leverkusener Patrick Helmes, der von VfL-Trainer Pierre Littbarski in der ersten Halbzeit als einzige Spitze aufgeboten wurde, blieb blass und konnte die Bayer-Abwehr unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw kaum in Verlegenheit bringen. Schon nach 45 Minuten wurde Helmes folgerichtig ausgewechselt.

Im Mittelpunkt des Interesses stand am Samstagabend allerdings der abwesende Ballack. Der 34 Jahre alte Nationalmannschaftskapitän stand auf eigenen Wunsch nicht im Kader. Stattdessen hielt der Mittelfeldspieler, der bislang vergeblich um einen Stammplatz im Team von Trainer Heynckes kämpft, am Vormittag ein Einzeltraining ab, um an seinen Defiziten zu arbeiten.

"Das kann ich nicht kommentieren, weil ich die genauen Hintergründe nicht kenne. Ich werde sicherlich mit ihm in den nächsten Tagen sprechen", sagte Löw beim Pay-TV-Sender Sky. Bayer-Sportchef Rudi Völler ergänzte: "Es kann ja keiner was dafür, dass er zwei schwere Verletzungen in kurzer Zeit hatte. Natürlich braucht er Spielpraxis, aber die kann ihm der Trainer nicht geben. Das ist ein Teufelskreis. Wir brauchen ja einen Ballack in Topform, um unsere Ziele zu erreichen." Und Heynckes ergänzte: "Natürlich brauchen wir ihn, ist er ein Gewinn für die Mannschaft - wenn er fit ist."

Die Nichtberücksichtigung für das Duell mit den Wölfen fand laut offizieller Darstellung in Absprache mit Heynckes statt. Aufgrund des Ausfalls des Chilenen Arturo Vidal (Gelb-Rote Karte) hatte sich Routinier Ballack Hoffnungen gemacht, wieder in der Anfangsformation zu stehen.

Der langjährige England-Legionär muss sich seit Jahresanfang mit der Rolle als Ergänzungsspieler bei Bayer begnügen, obwohl er seine letzte schwere Verletzung (Bruch des Schienbeinköpfchens) längst auskuriert hat. Heynckes wies immer darauf hin, dass der 98-malige Nationalspieler noch Zeit brauche, um seine Fitness und Form wiederzuerlangen. Am Samstag sagte er, Ballack fühle sich derzeit nicht wertvoll genug für die Startelf.