München (SID) - Am Sonntag wurde bei Bayern München debattiert, diskutiert und philosophiert - eine Entscheidung über die Zukunft von Trainer Louis van Gaal gab es jedoch vorerst nicht. Mehr als fünf Stunden lang tagten die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Christian Nerlinger und Karl Hopfner, ohne jedoch danach ein Ergebnis zu verkünden. "Es gibt nichts Neues", sagte Nerlinger nach der Krisensitzung in Rummenigges Haus.

Nach Informationen der Bild-Zeitung geht die Tendenz jedoch dahin, van Gaal bis zum Saisonende noch eine Chance zu geben. Die Entscheidung soll am Montagmittag nach einem persönlichen Gespräch der Bayern-Bosse mit dem Niederländer fallen. Dabei schien van Gaal nach dem 1:3 (0:1) bei Hannover 96 und der dritten Pflichtspiel-Pleite binnen einer Woche nicht mehr zu halten.

Als Kandidat für die Nachfolge wurde im Umfeld der Bayern vermehrt der ehemalige Hamburger Bundesliga-Coach Martin Jol genannt. Der 55 Jahre alte Niederländer ist derzeit vereinslos und trug in seiner aktiven Laufbahn von 1978 bis 1979 das Trikot der Münchner. Ein Bekenntnis zu Jols Landsmann van Gaal war den Bayern-Bosse schon am Samstag nicht über die Lippen gekommen.

Rummenigge: "Haben acht katastrophale Tage hinter uns"



Sportdirektor Nerlinger hatte am Samstag um 17.33 Uhr schweigend das Weite gesucht, Präsident Hoeneß war ihm 17 Minuten später ebenfalls wortlos gefolgt. Und auch der zumindest etwas auskunftsfreudigere Vorstandsboss Rummenigge wollte dem Coach nicht mehr den Rücken stärken. "Wir haben acht katastrophale Tage hinter uns. Das Spiel in Hannover war der Tiefpunkt der Saison. Wir müssen überlegen, wie wir den Fall stoppen können."

Van Gaals Tage bei den Bayern scheinen gezählt. Erst die Schlappe bei Borussia Dortmund, dann das DFB-Pokal-Aus gegen Schalke 04. Nach der Lehrstunde in Niedersachsen ist nun der Einzug in die Champions League und damit das Minimalziel in der Bundesliga akut gefährdet. Am Sonntagabend verdrängte dann noch Mainz 05 durch einen 4:2-Sieg beim Hamburger SV die Bayern von Platz vier der Tabelle.

Von Spitzenreiter BVB redet man in München schon lange nicht mehr. Hannover als Tabellendritter ist schon um fünf Punkte enteilt, und Bayer Leverkusen hat als Zweiter sieben Zähler mehr als der deutsche Rekordmeister auf dem Konto - und es bleiben nur neun Spiele für die Aufholjagd.