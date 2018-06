Milwaukee (SID) - Einen Monat nach dem Triumph im Super Bowl haben die Green Bay Packers den Vertrag mit Head Coach Mike McCarthy vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit des Kontrakts machte das Team aus dem US-Bundesstaat Wisconsin keine Angaben, Spekulationen zufolge soll das Arbeitsverhältnis bis 2015 datiert sein. McCarthy war bisher bis 2012 an die Packers gebunden.

Ob der 47-Jährige die Mannschaft ab September tatsächlich an der Seitenlinie betreuen wird, ist aufgrund der Arbeitskampfes in der National Football League (NFL) jedoch ungewiss. Die Klubeigentümer der NFL und die Spielergewerkschaft NFLPA haben noch immer keine Einigung über die Verteilung der Einnahmen in Höhe von jährlich neun Milliarden Dollar erzielt. Am vergangenen Freitag war die Frist für eine Verständigung auf einen neuen Arbeitsvertrag um eine weitere Woche verlängert worden.