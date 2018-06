Inhalt Seite 1 — Biedermann verliert Fernduell gegen Phelps Seite 2 Auf einer Seite lesen

Indianapolis (SID) - Deutschlands Schwimm-Traumpaar Britta Steffen und Paul Biedermann erlebte beim Wettkampf in Halle/Saale Licht und Schatten, im fernen Indianapolis meldete sich derweil US-Superstar Michael Phelps mit fünf Weltjahresbestzeiten eindrucksvoll zurück. Im Fernduell mit Phelps lag Biedermann deutlich im Hintertreffen. Bis zur WM in Shanghai (16. bis 31. Juli) wartet auf den 24-Jährigen noch viel Arbeit.

Biedermann feierte in Halle über 200m Freistil zwar seinen ersten Heimsieg, war auf seiner Hausbahn in 1:48,74 Minuten aber 2,47 Sekunden langsamer als Phelps in Indianapolis. "Ich bin zwar nicht zufrieden, aber es war auch nicht so schlecht, dass ich mir Sorgen machen müsste", sagte Biedermann im Anschluss mit gemischten Gefühlen.

Bei der WM 2009 in Rom hatte Biedermann Rekord-Olympiasieger Phelps noch düpiert. Nach dem Verbot der High-Tech-Anzüge erlebte der Deutsche dann im vergangenen Jahr eine wechselhafte Saison mit Höhen und Tiefen, während Phelps überwiegend auf Tauchstation ging.

Biedermann lässt nichts anbrennen



In Halle, wo Biedermann zuletzt als Gastmoderator bei der ZDF-Fernsehshow "Wetten, dass ...?" aufgetreten war, ließ der Doppel-Weltmeister auf seiner Paradestrecke 200m Freistil nichts anbrennen und gewann auch am Sonntag über die halbe Distanz (49,81) gegen die Brüder Markus (49,83) und Steffen Deibler (50,44). Über 50m Freistil (22,98) musste sich Biedermann hinter Steffen Deibler (22,66) ebenso mit Platz zwei begnügen wie über 200m Schmetterling (2:02,75) hinter Tim Wallburger (2:00,47).

Biedermanns Freundin Britta Steffen gewann die 50m Freistil in 25,24 Sekunden, war dabei aber 33 Hundertstel langsamer als Dorothea Brandt bei ihrer Weltjahresbestzeit in Berlin. Über die doppelte Distanz gewann die Doppel-Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin Steffen in 54,56 Sekunden - 28 Hundertstel über der Weltjahresbestzeit der Weißrussin Alexandra Herasimenja. Über 200m Freistil musste sich Steffen (2:01,02) Lokalmatadorin Daniela Schreiber (2:00,35) geschlagen gegeben.

