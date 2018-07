Duisburg (SID) - Mit dem Einzug ins Finale des DFB-Pokals im Rücken empfängt der MSV Duisburg heute (ab 13.30 Uhr, live bei Sky und Liga total) Arminia Bielefeld. Duisburg blieb in den vergangenen drei Liga-Spielen sieg- und torlos. In ihren bislang zwölf Saison-Heimspielen erzielten die Zebras nur zweimal keinen Treffer. Die seit zwölf Spielen sieglosen Bielefelder holten in den vergangenen drei Auftritten zwei Unentschieden.

In einem Ostduell empfängt der FC Erzgebirge Aue den 1. FC Union Berlin. Aue gewann zuletzt drei Heimspiele jeweils ohne Gegentor. Union, das sechs seiner bislang insgesamt 27 Pflicht-Auftritte in Aue gewann, gewann seine vergangenen beiden Auswärts-Spiele.

In einer weiteren Sonntagsbegegnung hat der abstiegsbedrohte FC Ingolstadt den TSV Alemannia Aachen zu Gast. Ingolstadt hat nur das letzte der vergangenen fünf Heimspiele verloren. Gegen Aachen gewannen die Ingolstädter noch keine Pflicht-Begegnung (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage kassierte Aachen zuletzt ein 0:5 gegen Hertha BSC. Dabei kassierten die Alemannen erstmals seit dem 17. August 2009 (0:5 gegen den FC St. Pauli) mehr als vier Gegentore in einem Ligaspiel.