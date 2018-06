Chanty Mansijsk (Russland) (SID) - Magdalena Neuner hat den freien Tag bei der Biathlon-WM im russischen Chanty Mansijsk für eine flotte Rutschpartie genutzt. Die Doppel-Olympiasiegerin, die am Wochenende Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gewonnen hatte, testete eine sibirische Spezialität: Eine echte Eisrutsche.

Der harmlose Spaß war deutlich mehr nach dem Geschmack der 24-Jährigen als die Rentier-Schlittenfahrt nach der Siegerehrung am Sonntag. "Da bin ich abgesprungen, weil ich Angst hatte", sagte Neuner. Die vergebene Chance auf die mögliche zweite Goldmedaille in der Verfolgung war für die Wallgauerin am Tag danach schon kein Thema mehr. "Ich setze noch auf die Staffel und den Massenstart. Da habe ich ganz gute Chancen, eine Medaille abzustauben", sagte Neuner.

Am Mittwoch feiert Neuner eine ungewöhnliche Premiere: Trotz ihrer acht Gold- und drei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften geht sie zum ersten Mal in einem WM-Einzel über 15km (13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) an den Start. Möglich geworden ist dies durch die Rücktritte von Kati Wilhelm, Martina Glagow und Simone Hauswald, die auf dieser Strecke ebenso wie Andrea Henkel immer den Vorzug vor Neuner erhalten hatten.