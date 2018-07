Marseille (SID) - Stürmer Brandao vom französischen Traditionsklub Olympique Marseille ist am Dienstag wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Der 30-Jährige sei in seinem Haus abgeholt und zur Befragung aufs Revier mitgenommen worden. Eine Frau hatte den Brasilianer beschuldigt, sie auf der Heimfahrt von einem Disco-Besuch belästigt zu haben.