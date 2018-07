Köln (SID) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben ihr Gastspiel bei den Minnesota Timberwolves mit 108:105 gewonnen. Nowitzki war mit insgesamt 25 Punkten der erfolgreichste Werfer auf dem Parkett, obwohl er nach vier Fouls fast die gesamte zweite Spielhälfte von der Bank aus verfolgen musste. Für ihn sprang Brian Cardinal ein, der auf zwölf Punkte kam und für Mavericks-Trainer Rick Carlisle der Matchwinner war: "Ohne Brian hätten wir nicht gewonnen. Seine Präsenz auf dem Feld hat das komplette Spiel zu unseren Gunsten beeinflusst."

Wolves-Forward Kevin Love gelang trotz der Niederlage ein ganz persönlicher Erfolg. Der 22-Jährige erzielte mit 23 Punkten und 17 Rebounds im 51. Spiel nacheinander ein Double-Double (zweistellige Ausbeute in zwei Kategorien) und stellte damit den NBA-Rekord von Moses Malone ein. Dem heute 55-Jährigen war dieses Kunststück in der Saison 1978/79 im Trikot der Houston Rockets gelungen.

92:87-Sieg für die Clippers



Die Los Angeles Clippers mit dem deutschen Nationalspieler Chris Kaman kamen zu einem 92:87-Sieg bei den Charlotte Bobcats. Kaman, nach einer Fußverletzung zu Beginn der Saison monatelang außer Gefecht, steuerte 16 Punkte und zehn Rebounds zum Erfolg seiner Mannschaft bei.

In der Tabelle der Western Conference bleiben die Dallas Mavericks mit 46 Siegen und 17 Niederlagen auf Platz zwei hinter Liga-Primus San Antonio Spurs. Am Mittwoch spielen die Mavericks bei den New Orleans Hornets, am Donnerstag vor eigenem Publikum gegen die New York Knicks. Am Samstag ist dann der amtierende Meister Los Angeles Lakers in Dallas zu Gast.