Gelsenkirchen (SID) - An den Gegner FC Valencia hat Vizemeister Schalke 04 gute Erinnerungen. Auf dem Weg zum UEFA-Cup-Triumph 1997 schalteten die Königsblauen die Spanier im Viertelfinale aus. Einem 2:0-Sieg im heimischen Parkstadion folgte ein 1:1 in Valencia. Dasselbe Ergebnis erreichte die Mannschaft von Trainer Felix Magath vor drei Wochen im Estadio Mestalla.

2007 trafen beide Teams in der Vorrunde der Champions League aufeinander. Zwar gelang Schalke in den beiden Vergleichen kein Tor. Doch am Ende zogen die Königsblauen trotz der 0:1-Heimniederlage und des 0:0 in Valencia ins Achtelfinale 2008 ein, während die Spanier ausschieden. Schalke schaffte danach sogar den Sprung ins Viertelfinale.

Millionenspritze für Königsblau



Zudem sprudeln für Königsblau die Millionen. Mehr als 30 Millionen Euro hat der Bundesligist bereits vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen den FC Valencia bereits sicher, weitere sieben Millionen winken.

Allein aus dem Prämientopf der Europäischen Fußball-Union (UEFA) haben die Schalker bislang 13,8 Millionen Euro in der Königsklasse kassiert. Nach 7,2 Millionen Startgeld spielten sie in der Vorrunde 3,2 Millionen für vier Siege und 400.000 Euro für ein Unentschieden ein. Der Achtelfinaleinzug wurde mit weiteren drei Millionen versüßt. Hinzu kommen die Zuschauereinnahmen aus bislang vier Heimspielen in Höhe von rund acht Millionen Euro. Aus dem sogenannten Marktpool, der 47 Millionen Euro für die deutschen Klubs enthält, stehen den Schalkern mindestens 15 Millionen Euro zu.

Sollten sie wie 2008 ins Viertelfinale einziehen, gäbe es weitere 3,3 Millionen Euro als Prämie. Hinzu kämen noch einmal eine volle Arena und ein entsprechend größerer Anteil am Marktpool.