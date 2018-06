Inhalt Seite 1 — Bachmann holt Silber bei Ekholm-Sieg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Chanty Mansijsk (SID) - Tina Bachmann fühlte sich nach ihrer Silbermedaille im WM-Einzel noch "wie im Film". Magdalena Neuner auch. Allerdings im falschen. Bei der Windlotterie im Biathlon-Eisschrank von Chanty Mansijsk schoss die Sprint-Weltmeisterin fünf "Fahrkarten" und belegte trotz einer überragenden Laufleistung nur Rang fünf. Mit einer perfekten Vorstellung lief die Schwedin Helena Ekholm zu Gold, Bronze ging an Wita Semerenko aus der Ukraine.

"Auf der Strecke habe ich mich super gefühlt. Das Schießen war ein bisschen wie Lotto spielen. Es gab einige, die Glück gehabt haben", sagte die achtmalige Weltmeisterin Neuner nach ihrer Premiere in einem WM-Einzel über 15km: "Ich freue mich total für die Tina. Sie hat so hart gekämpft in diesem Winter und oft mit sich gehadert."

Bachmann belohnte sich bei ihrem ersten WM-Einsatz für die harte Arbeit in dieser Saison: "Ich habe die Leute in meinem Umfeld fast in die Wahnsinn getrieben, als es nicht gelaufen ist. Heute habe ich versucht, einfach das Rennen zu genießen. Im letzten Anschlag konnte ich alles ausblenden", sagte die 24-Jährige aus Schmiedeberg.

Bundestrainer Uwe Müssiggang war vom Ausgang des Rennens sichtlich angetan. "Das ist für alle eine Überraschung, Tina hatte zuletzt große Probleme. Sie hat aber hart gearbeitet, und es freut mich sehr, dass sie für ihre Arbeit belohnt worden ist", sagte er.

Mit der hohen Startnummer 57 ins Rennen gegangen rollte Bachmann in Sibirien an der Stelle ihres ersten Weltcupsieges von 2009 das Feld von hinten auf und blieb im letzten Stehendanschlag nervenstark fehlerfrei. Bei 15 Grad minus und ständig wechselnden Windböen schossen die Athleten vor fast leeren Rängen Fehler um Fehler. Siegerin Ekholm blieb als einzige Starterin im gesamten Feld fehlerlos.

