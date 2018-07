Inhalt Seite 1 — Raúl soll Magath retten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (SID) - Retter Raúl soll's richten. Der spanische Weltstar trägt beim kriselnden Vizemeister Schalke 04 wieder alle Hoffnungen - auf einen neuen Festtag zum Europapokal-Jubiläum, weitere Millionen-Einnahmen und eine Zukunft für den angeschlagenen Trainer Felix Magath. "Es wäre ein toller Erfolg, unter die besten Acht in Europa zu kommen", sagte der 33-Jährige vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am heutigen Mittwoch (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen den FC Valencia.

Für Magath wäre der zweite Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse nach 2008 möglicherweise sogar die letzte Rettung. Denn der allmächtige Trainer und Manager steht auch nach dem Sprung ins DFB-Pokal-Finale weiter bei großen Teilen den Fans, die immer lauter seinen Rauswurf fordern, massiv in der Kritik. Und auch in der Führungsetage bröckelt offenbar langsam der Rückhalt, nachdem in der Bundesliga der Abstand auf einen Abstiegsplatz auf fünf Punkte zusammengeschmolzen ist.

"Ich mache mir keine Sorgen um meinen Job", sagte Magath vor dem 100. Europapokalspiel der Schalker "Neuzeit", die 1996 mit der Rückkehr auf die internationale Bühne nach 19 Jahren begann. "Es ist heute normal, dass man in der Kritik steht, egal was man erreicht, egal was man macht. Damit müssen wir alle leben. Ich bin sehr zufrieden, dass wir in dieser Umbruchsituation in der Champions League eine so gute Rolle spielen und auch im Pokalfinale stehen. Damit haben wir schon sehr, sehr viel erreicht."

Doch der angeschlagene Coach braucht mehr denn je seinen Führungsspieler Raúl. Der Spanier, der die Königsblauen mit seinem Kopfballtor in München ins Pokalfinale führte, ist so etwas wie Magaths Lebensversicherung: Sieben der letzten 13 Schalker Treffer erzielte der Stürmerstar. "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler", sagte Magath, "natürlich haben wir die Hoffnung, dass er wieder trifft."



Raúls Hinspieltor möglicherweise entscheidend



Mit dem Ausgleich zum 1:1 im Hinspiel krönte Raúl nicht nur seine Rückkehr nach Spanien, sondern schuf den Gelsenkirchenern auch eine gute Ausgangsposition. Bereits ein 0:0 würde reichen, um ins Viertelfinale einzuziehen und weitere sieben Millionen Euro einzustreichen. Mehr als 30 Millionen hat Schalke ohnehin schon sicher. Zu 13,8 Millionen Euro aus dem Prämientopf der UEFA kommen rund acht Millionen Zuschauereinnahmen und mindestens 15 Millionen aus dem sogenannten Marktpool.

Doch Raúl warnt. "Ich erwarte Valencia noch gefährlicher als im Hinspiel", sagte der Spanier, "wir haben einen kleinen Vorteil. Aber sie haben die Fähigkeit, den Spieß noch umzudrehen." Für den Europapokal-Rekordtorschützen ist auch das 138. Spiel in der Königsklasse noch etwas Besonderes: "Immer, wenn ich die Hymne der Champions League höre, bekomme ich ein ganz merkwürdiges Gefühl - eine Gänsehaut."