Köln (SID) - Das Ende ist nahe: Heilsbringer Felix Magath steht bei Schalke 04 vor dem Abschied. Der allmächtige Trainer-Manager und der Traditionsklub aus dem Revier gehen offenbar spätestens im Sommer getrennte Wege. Nach Informationen der WAZ-Mediengruppe trauen die Entscheidungsgremien des Vereins dem 57-Jährigen nicht mehr zu, seinen Plan mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft bis zum Ablauf seines Vertrages 2013 in die Tat umzusetzen.

Magath, der in den vergangenen Wochen und Monaten bei den Fans massiv in die Kritik geraten war, wollte dies vor dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League am Mittwochabend gegen den FC Valencia (Hinspiel 1:1) allerdings nicht wahrhaben. "Mit mir hat keiner gesprochen. Ich weiß von nichts, ich gehe davon aus, meinen Vertrag bis 2013 zu erfüllen", sagte der ehemalige Münchner und Wolfsburger Meister-Coach.

"Wir haben heute ein kleines Champions-League-Spiel, solche Nebengeräusche interessieren mich deshalb nicht", so Magath vor Spielbeginn, nachdem er im Stadion von zahlreichen Fans mit Applaus begrüßt worden war. Vorstandsmitglied Horst Heldt gab derweil zu: "Schalke ist von diesen Meldungen durchgerüttelt worden."



Der Aufsichtsrat soll seine Entscheidung bereits gefällt haben, hieß es aus mehreren Quellen. Der Vorsitzende Clemens Tönnies wollte sich jedoch ebenso wie andere Mitglieder des Gremiums auf Nachfrage nicht äußern. "Vor so einem wichtigen Spiel äußere ich mich nicht", sagte Tönnies dem Nachrichtensender n-tv und meinte unmittelbar vor dem Anpfiff: "Ich freue mich auf ein tolles Spiel. Wir werden uns später äußern - in den nächsten Tagen, nicht heute." Magath schrieb indes auf seiner Facebook-Seite: "Nicht verrückt machen lassen, liebe Schalker! Ich lasse mich nicht beirren. Die Mannschaft konzentriert sich auf das wichtige Spiel."



Fans äußern Unmut



Doch das Vertrauensverhältnis zu den Anhängern ist nachhaltig gestört. Selbst sein Versuch, via Facebook (152.000 "Freunde") den Kontakt zur Basis zu normalisieren, war zuletzt nicht von Erfolg gekrönt. Die Anhänger der Königsblauen machten ihrem Unmut immer lauter Luft. Sogar nach dem überraschenden Einzug ins DFB-Pokal-Finale forderten sie den Rauswurf des einstigen Hoffnungsträgers.

"Es ist heute normal, dass man in der Kritik steht, egal was man erreicht, egal was man macht. Damit müssen wir alle leben", hatte Magath am Dienstag auf der Pressekonferenz noch gesagt und zum wiederholten Mal eine positive Zwischenbilanz seiner Amtszeit gezogen: "Ich bin sehr zufrieden, dass wir in dieser Umbruchsituation in der Champions League eine so gute Rolle spielen und auch im Pokalfinale stehen. Damit haben wir schon sehr, sehr viel erreicht."