Gelsenkirchen (SID) -

Der Freiburger Chefcoach Robin Dutt soll nach Informationen der Bild-Zeitung Top-Kandidat auf den Trainerposten beim Fußball-Vizemeister Schalke 04 und die mögliche Nachfolge von Felix Magath sein. Zuvor hatte die WAZ-Mediengruppe berichtet, dass der 57-Jährige die Königsblauen mit Ablauf dieser Saison vorzeitig verlassen werde.

"Ich halte es so, wie in den vergangenen Jahren auch. Ich werde mich an Spekulationen nicht beteiligen", sagte Dutt am Mittwoch dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Bild spekuliert, dass im Fall einer Trennung von Magath noch vor Saisonende Otto Rehhagel als Interimscoach einspringen würde. Angeblich habe dieser sein Einverständnis bereits signalisiert. Zuletzt war der 72-Jährige Nationaltrainer Griechenlands, er führte die Hellenen zum überraschenden EM-Triumph 2004 in Portugal. Die dritte Variante soll sein, dass ein Fußballlehrer auf Schalke einspringt, der keine Interimslösung darstellt und sofort bereitsteht.

Die Schalker wollten zunächst nicht konkret Stellung nehmen. "Es ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren. Wir haben keine offizielle Stellungnahme in der Pipeline", sagte Finanzvorstand Peter Peters dem SID. Man wolle sich auf das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend gegen den FC Valencia konzentrieren. Laut Mediendirektor Rolf Dittrich sei vor diesem Spiel keine Pressekonferenz geplant.