Johannesburg (SID) - Nur 241 Tage nach dem WM-Endspiel verkommt das Final-Stadion Soccer City in Johannesburg allmählich zum Sorgenkind des südafrikanischen Verbandes SAFA. Das in der Arena geplante Qualifikationsspiel zum Africa-Cup gegen Ägypten musste wegen des schlechten Rasens in den Ellis Park von Johannesburg verlegt werden. Offizielle der SAFA zeigten sich schockiert vom Zustand des erst kürzlich für umgerechnet 155.000 Euro verlegten Rasens, nachdem die Rockgruppe U2 dort ein Konzert gegeben hatte.

Seit dem WM-Endspiel zwischen Spanien und den Niederlanden, das 80.000 Zuschauer verfolgten, füllt sich Soccer City bei Fußballspielen nur noch selten beachtlich. Lediglich zu den Soweto-Derbys zwischen den Orlando Pirates und den Kaizer Chiefs strömten 90.000 Menschen in das Stadion. Ein weiteres Topspiel musste abgesagt werden, weil Diebe Stromleitungen gestohlen hatten.