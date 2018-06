Cottbus (SID) - Energie Cottbus hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag im Kampf um den Relegationsplatz kassiert. Die Lausitzer verloren am 28. Spieltag vor 10.100 Zuschauern im heimischen Stadion der Freundschaft 1:2 (0:2) gegen Aufsteiger FC Ingolstadt und würden bei einem Sieg des VfL Bochum am Montag beim FSV Frankfurt bereits zehn Punkte hinter Platz drei zurückliegen. Ingolstadt verschaffte sich mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen weiter Luft im Abstiegskampf.

Kapitän Stefan Leitl traf in der 28. Spielminute mit seinem elften Saisontor zum 1:0 für Ingolstadt, nur 180 Sekunden später ließ die Wolfsburger Leihgabe Caiuby das 2:0 gegen vor der Pause schwache Cottbuser folgen.

In der zweiten Halbzeit ließ Zweitliga-Toptorjäger Nils Petersen die Gäste mit seinem 21. Saisontor (70.) noch einmal hoffen, die zweite Niederlage in Serie konnten die Hausherren aber nicht mehr verhindern.