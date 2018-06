Köln (SID) - Ralf Rangnick gibt heute sein Comeback auf der Trainerbank des DFB-Pokalfinalisten Schalke 04. Im Spiel beim FC St. Pauli geht es für die Königsblauen darum, letzte Sorgen über den Klassenerhalt zu beseitigen. Auch die Hamburger benötigen dringend die Punkte, nach fünf Niederlagen in Serie ist der Kiez-Klub auf den 16. Platz durchgereicht worden.

In der 2. Fußball-Bundesliga will der FC Augsburg heute den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Dabei bekommt es die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay ab 18.00 Uhr auswärts mit Arminia Bielefeld zu tun. Außerdem trifft Energie Cottbus auf den FC Ingolstadt und der Karlsruher SC empfängt den VfL Osnabrück.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft heute zum zweiten Mal binnen 24 Stunden auf Österreich. Am Donnerstag hatte die DEB-Auswahl 7:0 gewonnen. Erstes Bully in Landshut ist um 20.00 Uhr.