Rom (SID) - Der Giro d'Italia startet im kommenden Jahr in Dänemark. Das gab der Veranstalter RCS am Freitag bekannt. Die dreiwöchige Radrundfahrt beginnt zum ersten Mal in Skandinavien, am 5. Mai 2012 geht es mit einem Prolog in Herning los.

An gleicher Stelle startet und endet auch die erste Etappe über 200 km einen Tag später, danach geht es auf ein ebenfalls 200 km langes Teilstück mit Start und Ziel in Horsens. Die dritte Etappe soll am 9. Mai in Mailand beginnen.

Bislang wurde der Giro zehnmal im Ausland gestartet. In diesem Jahr werden alle 21 Etappen in Italien ausgefahren. Titelverteidiger ist der Italiener Ivan Basso.